В правительстве Польши появится Москва

В правительстве Польской республики появится министр по фамилии Москва, об этом стало известно при объявлении об изменениях в кабмине премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, – сообщает Polska Agencja Prasowa SA.

По словам Моравецкого изменения коснутся, в том числе, и Министерства климата и окружающей среды, где вместо Михала Куртыки, который покидает пост по семейным обстоятельствам, ведомство возглавит 42-летняя Анна Москва.

Москва ранее работала в правительстве в должности заместителя министра морского хозяйства и судоходства. Она также отвечала за организацию климатического саммита ООН, который проходил в Польше в 2018 году.

Варшава, Иван Бабурин

Варшава. Другие новости 26.10.21

Руководители Словении получили конверты с угрозами. / Во Франции закрыли мечеть за пропаганду радикального ислама. / В Германии становится популярным «топливный туризм». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»