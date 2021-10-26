В правительстве Польши появится Москва

В правительстве Польской республики появится министр по фамилии Москва, об этом стало известно при объявлении об изменениях в кабмине премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, – сообщает Polska Agencja Prasowa SA.
По словам Моравецкого изменения коснутся, в том числе, и Министерства климата и окружающей среды, где вместо Михала Куртыки, который покидает пост по семейным обстоятельствам, ведомство возглавит 42-летняя Анна Москва.
Москва ранее работала в правительстве в должности заместителя министра морского хозяйства и судоходства. Она также отвечала за организацию климатического саммита ООН, который проходил в Польше в 2018 году.
Варшава, Иван Бабурин
Варшава. Другие новости 26.10.21
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