Меркель получила уведомление об окончании полномочий

Ангела Меркель получила сегодня, 26 октября, уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Уведомление вручил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в резиденции главы государства – дворце Бельвю, – передает РИА Новости.

Президент Германии высоко отметил вклад Меркель и назвал ее канцлерство одним из величайших в истории.

В связи с пандемией коронавируса в мероприятии принимает участие ограниченное число гостей и журналистов. Штайнмайер также вручил уведомления об окончании полномочий вице-канцлеру Олафу Шольцу, министрам правительства Меркель и министру ведомства канцлера ФРГ Хельге Брауну.

Ранее Франк-Вальтер Штайнмайер поручил Меркель исполнять обязанности канцлера до избрания ее преемника.

Во вторник, 26 октября, в Берлине в Бундестаге 20-го созыва прошло учредительное заседание. Депутаты избрали нового президента бундестага, им стала 53-летняя Бербель Бас (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ). В соответствии с 69-й статьей Основного закона Германии, канцлер ФРГ и министры правительства должны сложить полномочия с момента первого заседания бундестага ФРГ нового созыва.

Правительство Меркель будет вести официальные дела до тех пор, пока новый кабинет не будет назначен и не приведен к присяге. Согласно текущим планам СДПГ, «Зеленых» и СвДП, это должно произойти в начале декабря. Это означает, что в Германии у власти около шести недель будет временное правительство.

В субботу, 30 октября, Ангела Меркель примет участие в саммите G-20 в Риме, который будет посвящен вопросам климата, борьбе с пандемиями и смягчению экономических последствий пандемии коронавируса.

На следующей неделе фрау Меркель выступит на Всемирной климатической конференции в Глазго, Великобритания.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 26.10.21

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