У «Северного потока-2» в Германии остался последний противник

Последней политической силой в Германии, выступающей против «Северного потока-2», остались «Зеленые». Если им не удастся взять под контроль министерство иностранных дел, то многолетняя борьба за газопровод будет выиграна Россией, – пишет Die Welt.

Одним из ключевых пунктов формирования правящей коалиции в Германии стали споры вокруг начала эксплуатации «Северного потока-2». Для «Зеленых», выступающих против проекта, остался единственный шанс помешать газопроводу – получить руководящие посты в министерстве иностранных дел.

Однако, как отмечают эксперты, реализовать свой план у «Зеленых» и ее лидера Анналены Бербок вряд ли получится. Возможные партнеры по коалиции – социал-демократы и Свободная демократическая партия (СвДП) не спешат поддержать их в этом вопросе.

«Социал-демократическая партия Германии традиционно связана с крупными энергетическими компаниями», а часть правящих кругов СвДП и вовсе дружественно настроена к России», – пишет Die Welt.

25 октября посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил о технической готовности «Северному потоку-2», осталось пройти сертификацию.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 26.10.21

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