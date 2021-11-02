Для более полумиллиона домохозяйств Германии вырастут дополнительные расходы

В ФРГ в связи с ростом стоимости электроэнергии и газа дополнительные расходы для среднего домохозяйства могут составить 263 евро. В августе в Германии 98 компаний объявили об увеличении цен на голубое топливо для бытовых потребителей, сообщает издание «Взгляд» со ссылкой на онлайн-площадку сравнения предложений Check24.

В связи с ростом стоимости электроэнергии и газа дополнительные расходы для среднего домохозяйства в ФРГ могут составить 263 евро (более 21,8 тыс. рублей). По данным Check24, это коснется около 560 тыс. немецких домохозяйств.

По оценке Федерального статистического ведомства ФРГ, в стране насчитывается около 42,8 млн. квартир (данные за 2020 г.), почти половина из них отапливается газом. Всего услуги по газоснабжению населения оказывают 683 компании.

«Предстоящей зимой в Германии ожидается волна повышений цен на газ» – сообщают эксперты.

В ходе торгов во вторник, 2 ноября, стоимость 1 тыс. кубометров газа в Европе опускалась до 750 долларов после отметки в 850 долларов утром того же дня.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 02.11.21

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