Германия не надеется получить газ по «Северному потоку-2» до конца года

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что Германия вряд ли начнет получать топливо через газопровод «Северный поток – 2» до конца 2021 года, – сообщают «Известия».

«Я не уверен, что Германия начнет получать газ через газопровод до конца этого года. На это есть две причины. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) должно до начала января 2022 года решить вопрос сертификации проекта. После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт», – сказал в интервьб «Известиям» депутат буедестага.

При этом Клаус Эрнст отметил, что Федеральное министерство экономики пришло к выводу, что «Северный поток -2» не угрожает безопасности поставок в Германии и ЕС -важное и правильное мнение, которое я разделяю».

В свою очередь представители Федеральное сетевое агентство BNetzA отметили, что Еврокомисся (ЕК) не имеет права наложить вето. «Однако Федеральное сетевое агентство «должно в максимально возможной степени учитывать мнение ЕК», – отметили в агентстве.

Также Клаус Эрнст заявил журналистам, что энергетический кризис в Европе не изменил мнение некоторых политиков, которые критически относятся к проекту. По его мнению, европейская энергетическая политика по-прежнему формируется различными группами интересов, что делает невозможным единый подход.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 03.11.21

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