В Германии – рекордное количество заражений ковидом с начала пандемии

В Германии наблюдается пик заболеваемости коронавирусом. По данным института наблюдения за здоровьем Роберта Коха, в четверг в стране выявлено 50 196 новых случаев – это рекордный показатель с начала пандемии. Медики констатируют – началась четвертая волна заболеваемости. Число смертей за последние сутки выросло до 235.

Также возрастает и давление на больничные отделения. Эта вспышка связана, в частности, с относительно низким уровнем вакцинации населения в Германии – там этот показатель составляет примерно 67%.

Несколько особо пострадавших земель, такие как Саксония, Бавария и Берлин, ввели новые ограничения для не привитых людей. С понедельника столица запрещает людям без прививки приходить в рестораны, бары, спортивные залы и парикмахерские. Отрицательный тест больше не является пропуском в эти общественные места, если пользователи не вакцинированы или не имеют доказательств того, что они переболели ковидом в последние полгода.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 11.11.21

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