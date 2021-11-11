Президент Польши прибыл на границу с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда приехал на границу с Белоруссией, где разворачивается миграционный кризис. Кадры с главой государства опубликовала его пресс-служба, – сообщает сайт РБК.



В сообщении пресс-службы президента Польши говорится: «Анджей Дуда пожелал безопасной службы офицерам и солдатам, идущим на ночные патрули вдоль границы с Белоруссией».

По данным БелТА, на Белорусско-Польской границе находится около 1,5 тыс. человек, в основном они курдского происхождения.

Ранее, в четверг 11 ноября, президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления с обращением к народу по местному телевидению по случаю отмечаемого в республике Дня независимости заявил, что войско польское, пограничная охрана, полиция и другие силовые структуры на границе с Белоруссией были приведены в состоянии наивысшей готовности.

«Наши Пограничная охрана, Войско польское, полиция и другие службы находятся в состоянии наивысшей готовности», – заявил польский президент.

Варшава, Иван Бабурин

Варшава. Другие новости 11.11.21

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