Президент Польши прибыл на границу с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда приехал на границу с Белоруссией, где разворачивается миграционный кризис. Кадры с главой государства опубликовала его пресс-служба, – сообщает сайт РБК.
В сообщении пресс-службы президента Польши говорится: «Анджей Дуда пожелал безопасной службы офицерам и солдатам, идущим на ночные патрули вдоль границы с Белоруссией».
По данным БелТА, на Белорусско-Польской границе находится около 1,5 тыс. человек, в основном они курдского происхождения.
Ранее, в четверг 11 ноября, президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления с обращением к народу по местному телевидению по случаю отмечаемого в республике Дня независимости заявил, что войско польское, пограничная охрана, полиция и другие силовые структуры на границе с Белоруссией были приведены в состоянии наивысшей готовности.
«Наши Пограничная охрана, Войско польское, полиция и другие службы находятся в состоянии наивысшей готовности», – заявил польский президент.
Варшава, Иван Бабурин
Варшава. Другие новости 11.11.21
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