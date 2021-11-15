В Германии выступили за возвращение мигрантов на родину

За возвращение мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе, в страны исхода выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас, – сообщает РИА Новости.

По итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос, будет ли он призывать к тому, чтобы принять этих мигрантов в случае, если их приток в Белоруссию будет остановлен, Маас заявил: «Нет, я буду выступать за то, чтобы люди, которые там находятся, которых доставили туда под предлогом ложных данных режима Лукашенко, были возвращены в страны их исхода».

Глава внешнеполитического ведомства Германии отвечая на уточняющий вопрос, возможна ли отправка мигрантов на родину, если они могут претендовать на убежище, Маас отметил, что не знает, «есть ли у них право на убежище».

Он обратил внимание на то, что люди прибыли в Белоруссию «по билетам».

«Те же, кто получают политическое убежище, как правило, вынуждены использовать другие пути. Евросоюз не поддастся шантажу и мы должны ясно дать понять, проводить пояснительные кампании в странах исхода, что не стоит давать себя использовать как инструмент политики Лукашенко под обманным представлением лживых фактов», – заявил Хайко Маас.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 15.11.21

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