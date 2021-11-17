Швейцария легализовала однополые браки

Федеральный совет Швейцарии объявил в среду, 17 ноября, что принял поправку, согласно которой с 1 июля 2022 года однополые пары могут вступать в брак, – сообщает Reuters.

Согласно принятой поправке к Гражданскому кодексу, с 1 июля 2022 года в Швейцарии однополым парам будет официально разрешено реализовать зарегистрированное партнерство и заключить законный брак на основании представленной совместной декларации регистратору.

«Мы действительно довольны результатами голосования и тем, что теперь они станут законом. Мы боролись за равенство в браке 30 лет и принятие поправки стало историческим моментом», – сказала сопредседатель общества «Брак для всех» Мария фон Кенель.

Как сообщалось ранее, 26 сентября 2021 года на общенациональном референдуме в Швейцарии почти две трети страны проголосовала за однополые браки.

Швейцария – одна из последних стран Западной Европы, легализовавших однополые браки.

Берн, Иван Бабурин

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