Австрия первой в ЕС вводит всеобщую обязательную вакцинацию от ковида

Австрия с 1 февраля 2022 года вводит обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сегодня объявил канцлер Александр Шалленберг.

«Несмотря на месяцы уговоров, нам не удалось убедить достаточное количество людей пройти вакцинацию», – сказал Шалленберг на пресс-конференции в Тироле, где он встретился с главами региональных правительств. Он обвинил тех, кто отказывается пройти вакцинацию, в «нападении на систему здравоохранения».

Таким образом, Австрия стала первой страной в Евросоюзе, принявшей решение о всеобщей обязательной иммунизации от Covid-19, отмечают СМИ.

Также в Австрии с 22 ноября вводится очередной, третий по счету общенациональный локдаун. Трехнедельный карантин будет обязателен для всего населения и затронет все сферы общественной жизни. Власти проанализируют его результаты через 10 дней, сообщил Шалленберг. С 12 декабря локдаун останется в силе для тех, кто отказался от прививки. Решение о введении карантина принято из-за рекордного подъема заболеваемости ковидом – больничные койки и реанимации оказались переполненными.

Напомним, что с 15 ноября власти Австрии ввели локдаун для тех, кто не вакцинирован или не переболел коронавирусом. Австрия стала первой страной ЕС, сделавшей это.

Альпийская республика в настоящее время переживает самую мощную волну Covid-19. Суточная заболеваемость в стране ставит рекорды чуть ли не каждый день. В четверг в стране с населением почти 9 млн человек был зафиксирован новый максимум – более 15 тыс. случаев заражения. В пятницу власти сообщили об уровне заболеваемости 990 случаев на 100 тыс. населения в течение семи дней.

Добавим, в Австрии на сегодня полностью привито 66% населения, что немного ниже среднего показателя по ЕС (более 67%).

Вена, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»