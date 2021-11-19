Литва получила от Эстонии 105 километров колючей проволоки в качестве гуманитарной помощи

Заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абромавичюс на встрече с заместителем главы МИД Эстонии Рейном Таммсааром сообщил, что Эстония отправила в Литву 105 километров колючей проволоки для установки заграждения на границе с Белоруссией, а также 20 сотрудников и два дрона, – сообщает РИА Новости.

В сообщении на сайте литовского МВД говорится: «Во время миграционного кризиса на основании двустороннего соглашения о гуманитарной помощи и в соответствии с механизмом гражданской безопасности ЕС Литва получила от Эстонии 105 километров колючей проволоки для строительства заграждения вдоль литовско-белорусской границы. Эстонская военная полиция прислала 1 кинолога и 2 сотрудников (всего – 3 сотрудников), а эстонская служба полиции и охраны границ прислала 13 сотрудников, 2 кинологов и 2 дрона с операторами (всего – 17 сотрудников), оказывающих помощь в пресечении возросших потоков незаконных мигрантов на границе Литвы и Белоруссии».

Как сообщалось ранее, Украина в августе отправляла 38 тонн колючей проволоки в качестве гуманитарной помощи Литве для строительства забора на своей границе, чтобы защитить себя от наплыва мигрантов через соседнюю Белоруссию.

Таллин, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»