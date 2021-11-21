Умрут сотни тысяч: Европе предрекли массовую гибель населения от ковида

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены подъемом заболеваемости Covid-19 в Европе. Там ожидают увеличения количества смертей от последствий болезни. Как заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, зимой в странах Евросоюза могут умереть еще 500 тыс. человек, если не будут ужесточены антиковидные ограничения.

Клюге отметил в интервью BBC, что на распространение заболеваемости влияют приближающиеся холода, недостаточный охват вакцинацией в ряде стран и появление более заразных штаммов. Представитель ВОЗ подчеркнул, что ковид снова стал основной причиной смертности в Евпропе. Он призвал к более активной вакцинации и реализации основных мер общественного здравоохранения, которые помогут противостоять распространению коронавируса.

При этом Клюге призвал провести «законодательную и общественную дискуссию» по вопросу обязательной вакцинации, назвав эту меру крайней. Но в то же время, по его словам, прежде чем прибегать к обязательной вакцинации, следует проанализировать эффективность других инструментов, в частности, ковид-пропусков, которые, по его мнению, «не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить».

Заявление директора европейского бюро ВОЗ было сделано на фоне сообщений о том, что ряд европейских стран зафиксировали рекордные показатели заражения коронавирусом и начали усиливать ограничения по ковиду, чтобы подтолкнуть население к вакцинации для скорейшего формирования коллективного иммунитета. Так, власти Австрии объявили о трехнедельном общенациональном локдауне, который начнет действовать с понедельника, 22 ноября. Кроме того, с 1 февраля в стране вводится всеобщая обязательная вакцинация. Накануне в Вене прошла масштабная акция протеста против тотального локдауна и обязательной вакцинации. На улицы австрийской столицы вышли до 40 тыс. человек. Протесты закончились потасовкой с полицией. Демонстранты забрасывали стражей правопорядка пивными банками, силовики в ответ применили слезоточивый газ.

Москва, Наталья Петрова

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