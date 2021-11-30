В Германии на эвтаназию не будут принимать без прививки от ковида

В Германии ассоциация эвтаназии будет отказывать потенциальным клиентам в своих услугах, если у них не будет сертификата о том, что они переболели ковидом в ближайшие полгода, или привились от него. Соответствующий релиз от Verein Steberhilfe тиражируется в мировых СМИ. Ассоциация переходит на новый режим работы с 3 декабря 2021 года. Она, как и другие немецкие службы, магазины и так далее будет следовать правилу 2G, что означает, что они будут предоставлять свои услуги только людям, которые были вакцинированы или пролечены от ковида.

В ассоциации пояснили – данный шаг имеет гуманную направленность, поскольку эвтаназию выбирают тяжелобольные и неизлечимые люди, и умереть они хотят безболезненно.

Возможное заражение ковидом имеет много шансов иметь тяжелое течение для и без того очень больных людей, да еще и сопровождаться высоким риском смерти – но уже далеко не спокойной и безболезненной.

Кроме того, ассоциация преследует цель защитить от инфекции и своих сотрудников.

Берлин, Елена Васильева

© 2021, РИА «Новый День»