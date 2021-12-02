Польша, Украина и Литва призвали мировое сообщество усилить санкции против России

Президенты Литвы, Польши и Украины в совместном заявлении, опубликованном в четверг, 2 декабря, выступили с призывом ввести новые санкции в отношении России. Заявление приурочено к 30-летию признания независимости Украины Польшей и Литвой, – сообщает РИА Новости.

Три президента: Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский, призвали международное сообщество усилить санкции в отношении Российской Федерации в связи с «ее продолжающейся агрессией против Украины, а также еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск с украинских границ и «временно оккупированных территорий».

В заявлении глав трех республик говорится: «Литовская Республика и Республика Польша подтверждают полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО. Выражают взаимную поддержку и солидарность в связи с миграционным кризисом, искусственно созданным и организованным Минском на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, и заявляют о решимости объединить усилия для противодействия этому кризису».

Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский также отметили, что «эта гибридная атака (миграционный кризис – прим.ред.) является прямой угрозой безопасности всей Европы».

Президенты Литвы, Польши и Украины в совместном заявлении особое внимание уделили «Северному потоку- 2», в связи с чем «подтвердили свою твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и в этой связи выразили глубокую обеспокоенность проектом «Северный поток – 2», являющимся вызовом для безопасности европейского региона».

Три европейских президента в своем заявлении также выразили готовность «совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент».

Киев-Варшава-Вильнюс, Иван Бабурин

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