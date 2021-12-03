Несколько датчан из-за метели заночевали в магазине IKEA

Покупатели и сотрудники магазина IKEA в Ольборге на севере Дании были ночевать в магазине из-за метели. По меньшей мере, 25 человек в связи с непогодой просто не смогли вернуться домой. В магазине же они поели, посмотрели телевизор и легли спать прямо в выставочном зале. Как сообщает BBC, несколько человек из соседнего магазина игрушек также попросили укрытия в магазине ИКЕА. Менеджер магазина Питер Элмроуз сказал, что группа спала в выставочном зале с кроватями, матрасами и диванами-кроватями. «Это нетипичная ситуация сама по себе», – рассказал он местной газете Nordjyske.

Эрик Бангсгаард и его жена были среди покупателей, застрявших в магазине. «Мы собрались в столовой, где нам поели и выпили, и там был телевизор», – рассказал он газете Ekstra Bladet.

Напомним, что в среду на часть северной Дании обрушилась сильная метель, и 300 человек ночевали в аэропорту Ольборга. В городе выпало не менее 25 сантиметров снега. Из-за погодных условий полиция не рекомендовала людям сесть за руль.

Ольборг, Елена Васильева

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