Рейс Екатеринбург – Санкт-Петербург вылетел в пункт назначения с часовой задержкой из-за инцидента на борту

Рейс авиакомпании «Победа» (516) из Кольцово в Санкт-Петербург вылетел 4 декабря в пункт назначения с задержкой из-за инцидента на борту. Пьяный мужчина устроил драку и напал на сидящего рядом с ним пассажира.

Как сообщает «Новый День», борт уже готовился к взлёту, когда в салоне раздались крики. Пострадавший начал звать стюардесс и просил, пока не поздно, отменить полёт.

К дебоширу подошли стюардессы, попытались его успокоить, но пьяный гражданин не унимался. Пилот по громкой связи обьявил, что самолёт возвращается на стоянку. «К сожалению, у нас на борту пьяный человек, который нарушает порядок», – объяснил пассажирам пилот.

Рейс 516 должен был вылететь из Екатеринбурга в 05:30 часов. В 06:00 часов Boeing 737 вернулся с рулёжки на стоянку.

Дебошир к тому моменту (правда, с использованием ненормативной лексики) пытался извиниться, но было уже поздно. Два сотрудника полиции поднялись на борт. Молодого мужчину (на вид – около 30 лет) вывели. Пострадавший рассказал правоохранителям, как началась потасовка. «Мы только сели, он уже бычить начал. Потом драться. Я его пытался придержать, но он не успокаивался», – объяснил сосед пьяного пассажира.

В Санкт-Петербург самолёт вылетел с задержкой около часа.

Екатеринбург, Елена Васильева

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