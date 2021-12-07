В Польше беременной отказались делать аборт, несмотря на смертельный порок плода

Скандальную ситуацию обсуждают европейские СМИ: университетская больница в Белостоке на востоке Польши отказалась госпитализировать 26-летнюю женщину, несмотря на то, что, согласно пренатальному обследованию, у плода был неизлечимый смертельный дефект – не было костей черепа. После такого диагноза женщина потеряла сознание и впала в депрессию, что подтвердили два психиатра.

В больнице отказались делать аборт, сославшись на решение Конституционного суда, который осенью прошлого года объявил аборты вне закона. Больница ссылается на то, что врачи боятся принять решение об аборте из-за разного толкования нечетких правил, опасаясь, что они потеряют средства к существованию и столкнутся с уголовным преследованием.

Тем временем неправительственная организация «Федерация по делам женщин и планированию семьи» помогла женщине в драматической ситуации – она уже сделала аборт в другом городе, где она была «окружена полной заботой, пониманием и сочувствием со стороны врачей и медицинского персонала» и уже вернулась домой из больницы. «Она чувствует себя хорошо, но ему нужна психологическая поддержка», – сообщила «Газета выборча» на своем сайте.

Ассоциация уже начала судебную тяжбу против больницы в Белостоке и готовит иск в суд.

Жесткий закон

Больница в Белостоке также подтвердила свой отказ пациенту в письменной форме, сославшись на мнение юридической фирмы, близкой к католической церкви, о том, что депрессия не может быть причиной аборта, потому что она не угрожает здоровью и жизни. В этом письменном заявлении не упоминается тот факт, что ребенок без костей черепа все равно, даже если он родился живым.

Теперь законное прерывание беременности в Польше возможно только в том случае, если она является результатом изнасилования или инцеста или угрожает жизни матери.

Директор Белостокской больницы доктор Ян Коханович в своем заявлении указал, что решение Конституционного суда «значительно сократило возможности легального аборта». По его словам, в настоящее время нормативные акты не дают четкого толкования того, когда разрешается прерывание беременности.

«Из-за этого врачи опасаются не только потери права заниматься своей профессией, но и уголовной ответственности. Врачи опасаются, что уголовная ответственность зависит от субъективной оценки прокурора, судебно-медицинских экспертов и суда», – сообщил Ян Коханович. Он добавил, что в нынешних реалиях решения об аборте «связаны с риском, возникающим из-за неоднозначного толкования закона».

До последнего решения Конституционного суда Польши аборты разрешались в трех случаях: беременность вследствие изнасилования или инцеста, беременность, угрожающая жизни, а также необратимый и неизлечимый порок плода. По этой последней причине было больше всего легальных абортов, почти 1000 в год. Однако, по мнению Конституционного суда, это положение противоречит польской конституции, поэтому женщина должна родить тяжело травмированного ребенка. По данным СМИ, врачи предпочитают отказываться от аборта даже в тех случаях, когда жизнь матери подвергается опасности.

Варшава, Елена Васильева

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