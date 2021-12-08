Чехия отправит своих солдат в помощь Польше

Правительство Чешской республики премьер-министра Андрея Бабиша в среду утвердило мандат на отправку до 150 военнослужащих для защиты польско-белорусской границы на 180 дней, – сообщает чешское издание Novinky со ссылкой на заявление министр обороны Любомира Метнара.

«Правительство только что утвердило мандат на отправку войск для защиты польско-белорусской границы до 150 солдат на срок до 180 дней. Финансирование операции обойдется бюджету министерства обороны в 86 миллионов крон», – сказал Метнар на пресс-конференции.

В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек в среду, 8 декабря, заявил, что «режим Александра Лукашенко злоупотребляет нелегальной миграцией, чтобы оказывать давление на Европейский Союз. Европа не должна это терпеть. Польше нужна наша помощь».

Прага, Иван Бабурин

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