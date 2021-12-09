Отец семейства убил троих дочерей, жену и себя из-за поддельной справки о вакцинации

Кошмарное происшествие, жертвами которого стали пять человек, расследует немецкая полиция. Трагедия случилась в городке Кенигс-Вустерхаузен в Бранденбурге. Несколько дней назад в одном из частных домов были найдены пять трупов. Погибли 40-летний Дэвид Р, его жена Линда и их три дочери Лени (10), Джанни (8) и Руби (3). Как выяснилось из найденной на месте трагедии записки, отец семейства Дэвид убил жену и дочерей, а после наложил на себя руки.

Таким образом мужчина, по данным следствия, решил проблему с поддельным сертификатом здоовья, который, как сообщает Bild со ссылкой на заявление прокурора Гернота Бэнтлеона, он купил для своей жены.

Поддельный документ женщина представила в Технический университет, где работала. Работодатель сумел распознать фальшивку и отец семейства, опасаясь, что он попадет в тюрьму а власти заберут детей из семьи, предпочел убить родных и себя.

По словам генерального прокурора Бэнтлеона, все эти страшные детали трагедии изложены в прощальном письме на несколько страниц, написанном Дэвидом Р. от ​​руки. «В нем буквально говорится, что университет хотел расследовать дело о подделке документа «со всей строгостью», – рассказал прокурор. Однако министерство науки Бранденбурга заявило, что женщину попросили только письменно прокомментировать инцидент.

В университете, о котором идет речь, с января 2022 года должно был начать работать правило двух подтверждений (вакцинация от ковида или правка о том, что человек переболел коронавирусом в последние 6 месяцев). Люди, не прошедшие вакцинацию, или не переболевшие и не имеющие антител, после января следующего года не смогли бы выходить на работу.

Однако, по словам прокурора, в письме не упоминается, что его жена так же опасалась возможного наказания. Очевидно, Дэвид Р. почему-то просто не мог мыслить логически, и пришел к решению убить семью из нелегально добытого пистолета.

«Подделка документа наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Однако в случае с семьей г-на Р. Там должен был быть наложен максимальный штраф. Сумма должна была быть рассчитана в соответствии с доходом мужчины», – рассказал берлинский специалист по уголовному праву Александр Пабст. По его словам, не исключено, что дело могло бы иметь неприятные трудовые и юридические последствия для женщины, но вряд ли она в итоге потеряла бы работу.

Берлин, Елена Васильева

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