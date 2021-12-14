На Мальте легализовали марихуану для личного пользования

Мальтийские законодатели во вторник, 14 декабря проголосовали за законопроект, разрешающий хранение и употребление ограниченных количеств каннабиса в личных целях, – сообщает Times of Malta.

По сообщению местной газеты, законопроект, поддержанный правящей Лейбористской партией Мальты, был принят 36 голосами за и 27 голосами против.

В 2018 году Мальта уже разрешила использование каннабиса в медицинских целях, но теперь это островное государство стало первым в ЕС, официально разрешившим и употребление, и хранение этого наркотика.

Следует отметить, что в таких странах Евросоюза, как Португалия и Нидерланды, употребление марихуаны декриминализовано. Однако мальтийский закон пошел еще дальше, позволяя пользователям носить с собой до семи граммов наркотика в общественных местах или хранить до 50 граммов дома.

Согласно закону, который еще должен быть подписан президентом Мальты Джорджем Веллой, потребители каннабиса смогут покупать семена или ограниченное количество готового наркотика через некоммерческие «клубы».

Валетта, Иван Бабурин

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