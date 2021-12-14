В Евросоюзе решились на реформу Шенгена с учетом опыта пандемии и миграции

Европейская комиссия выступила с предложениями по реформе Шенгенского пространства с учетом уроков пандемии коронавируса, а также миграционного кризиса на границах государств ЕС и Белоруссии, – сообщают СМИ.

В опубликованных во вторник предложениях ЕК говорится следующее: «Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве».

Как сообщает РИА Новости, в случае миграционного кризиса, как это произошло на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, ЕК предлагает сокращение числа действующих контрольно-пропускных пунктов, усиление мер по охране внешней границы ЕС, рассмотрение заявок беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.

Евросоюз также предлагает упорядочить процедуру ввода контроля на внутренних границах ЕС, подобный тому, который вводили ряд стран на границах внутри Шенгена из-за миграционного кризиса 2015 года, террористических угроз и из-за пандемии COVID-19.

Еврокомиссия предлагает вводить такие ограничение общим решением Совета ЕС, если речь идет об общей угрозе. Но, в любом случае, ограничения на передвижения внутри Шенгенской зоны должны вводиться только в крайнем случае и на ограниченный период времени.

«Согласно нашим сегодняшним предложениям, мы будем следить за тем, чтобы ограничения на границах были лишь крайней мерой, вводились после проведения общей оценки ситуации и только на необходимый срок», – сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.

Напомним, что 9 декабря президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением о намерении инициировать реформу Шенгена во время председательства Франции в Евросоюзе в первом полугодии 2022 года.

Брюссель, Иван Бабурин

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