В Польше каждый день от коронавируса вымирает один муниципалитет

В Польше за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли рекордные 775 человек. Всего с начала пандемии летальность от ковида в стране составила 92 829 человек. С начала декабря текущего года Польша потеряла 9943 человек – это больше, чем совокупное число жертв ковида в 20 европейских странах вместе взятых, говорит статистика Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Если приводить аналоги, то в Польше каждый день вымирает один средний муниципалитет.

«Если негативная тенденция в 600-700 жертв в день сохранится, наша страна скоро начнет пустеть. По сравнению с предыдущими годами в этом году умерло примерно на 200 000 человек больше. В Польше не было такой драматической ситуации со времен Второй мировой войны», – рассказал Томаш Дзецятковский, ведущий польский вирусолог из Медицинского университета в Варшаве.

«Польша стала черным пятном на европейской карте смертей от коронавируса», – отметил в среду преподаватель того же университета Кшиштоф Филипяк.

Эта фатальная ситуация связана с низким уровнем охвата населения вакцинацией (около 54 процентов), самыми мягкими антипандемийными мерами, которые, к тому же, не соблюдаются населением. Кроме того, в Польше ни в каком виде не действуют европейские паспорта здоровья, добавил Филипяк.

Варшава, Елена Васильева

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