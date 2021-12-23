Двухлетняя девочка выкинула из машины пакет с деньгами отца и спровоцировала массовое ДТП

Двухлетняя девочка устроила массовую аварию в Германии, выбросив из окна машины пластиковый пакет с деньгами, принадлежавший ее отцу. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию, в минувшее воскресенье ребенок играл с пачкками денег на заднем сиденье машины, а потом девочка просто выбросила купюры из окна. Отец, управлявший машиной, немедленно остановился и пошел забирать банкноты, разлетевшиеся по дороге возле баварской деревни Эммеринг.

Водителю встречной машины пришлось резко сбросить скорость из-за мужчины на проезжей части, собиравшего деньги. Однако в резко останавливающуюся машину врезалась та, что ехала после него. Последовали и другие столкновения, в результате которых одна женщина была легко ранена подушкой безопасности.

Общий ущерб имуществу составляет около 15 тысяч евро. По данным полиции, отцу удалось забрать большую часть банкнот, выброшенных ребенком.

Берлин, Елена Васильева

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