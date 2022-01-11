Глава Европарламента Давид Сассоли умер в возрасте 65 лет

Председатель Европарламента Давид Сассоли скончался в ночь на вторник, 11 января, в Италии в возрасте 65 лет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куилло в своем твиттере.

Главы Европарламента не стало в 1:15 по местному времени (3:15 мск) в больнице в Авиано, написал Куилло, отметив, что дата и место похорон будут объявлены в ближайшие часы.

Накануне пресс-секретарь Сассоли сообщил, что спикер Европарламента был госпитализирован в Италии из-за серьезного осложнения, вызванного дисфункцией его иммунной системы. Политик находился в больнице с 26 декабря, и все мероприятия с его участием были отменены.

Сассоли в сентябре перенес тяжелую форму пневмонии. Во время пленарного заседания парламента ему стало плохо. Политик лечился в Италии, затем у него случился рецидив, и к работе он приступил только в ноябре, пишет AP.

Выборы нового председателя Европарламента пройдут в конце января.

Итальянский журналист Давид Сассоли был избран в Европейский парламент в 2009 году от социалистов. В 2014 году он переизбрался и стал вице-президентом парламента. В 2019 году Сассоли был избран главой Европарламента.

Брюссель, Наталья Петрова

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