Долгосрочная борьба с ковидом не должна основываться на постоянных прививках – Европейское агентство по лекарственным средствам

Долгосрочная стратегия борьбы с COVID-19 не должна основываться на постоянных и частых бустерных прививках. Так считают эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). По мнению

главы департамента стратегии биологических угроз для здоровья и вакцинации ЭМА Марко Кавалери, использование дополнительных ревакцинаций может являться частью планов на случай непредвиденных обстоятельств. «Однако повторные вакцинации через короткие промежутки времени не представляют собой устойчивую долгосрочную стратегию», – сказал на брифинге для СМИ Кавалери.

Официальный представитель EMA выразил обеспокоенность, что стратегия введения бустеров каждые четыре месяца может создать риск перегрузить иммунную систему людей и привести к истощению населения.

Кавалери также сообщил, что для того, чтобы решить, нужна ли специфическая для штамма Омикрон вакцина, необходимы дополнительные данные о влиянии нового варианта на вакцины и лучшее понимание эволюции текущей волны заболеваний.

Европейский регулятор заявил, что сейчас ведет переговоры с разработчиками вакцин на случай, если потребуется обновленная вакцина. Однако в ЭМА подчеркнули, что любые такие изменения должны быть скоординированы на глобальном уровне.

Париж, Елена Васильева

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