От ковида умрет 1 из 40 тысяч или 1 из 1430 заразившихся? – Ученые построили новую прогностическую модель

Вариант коронавируса «Омикрон» может сделать Covid-19 менее опасным, чем обычный грипп. Это следует из модели Вашингтонского университета в Сиэтле, на которую ссылается The Daily Mail. По оценкам исследователей, Омикрон на целых 99 процентов менее смертоносен, чем распространенный до сих пор вариант «Дельта».

В разгар второй волны пандемии в январе прошлого года ковид в Британии убил каждого 33 человека, сдавшего положительный тест. Если сравнивать статистику с текущей ситуацией, то на данный момент она основана на одной смерти из 670 зараженных. Но эксперты считают, что за счет «Омикрона» это число могло быть еще меньше.

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сиэтле разработали модель следующей фазы пандемии на основе обновленной информации о последнем варианте. По данным Daily Mail, «Омикрон» убьет на 97-99 процентов меньше людей, чем «Дельта».

Однако ученые признают, что их сценарий «более оптимистичен», чем официальные модели британского правительства.

Один из 1430 умрет от болезни?

Некоторые биологи-эволюционисты и другие специалисты выразили надежду на то, что ковид, вызванный новым коронавирусом SARS-CoV-2, с начала пандемии постепенно перерастет в менее смертоносное заболевание. Они утверждали, что естественным стремлением и целью вируса является выживание и размножение, чего достичь, конечно, легче, если не убивать своих хозяев. Кроме того, ученые указали, что в мире будет развиваться коллективный иммунитет за счет вакцин и естественного распространения ковида.

Сейчас, если подтвердится, что «Омикрон» вызывает на 99 процентов меньше смертей, чем «Дельта», это будет говорить о том, что текущий общий уровень смертности может достигать 0,0025 процента, что эквивалентно одному на 40 000 заболевших, хотя эксперты говорят, что это маловероятно.

По оценкам модели Сиэтла, эта цифра на самом деле составляет 0,07 процента, а это означает, что примерно один из 1430 инфицированных людей умрет от болезни.

Цифры из Британии, представленные Daily Mail, показывают, что новый вариант коронавируса пошел по этому пути. С 3-процентной смертности на пике второй волны в январе прошлого года смертность снизилась до нынешнего значения около 1,5 процента. Несомненно, свою роль сыграла и вакцина, снизившая риск госпитализации и смерти инфицированных привитых людей.

Все больше экспертов считают, что «Омикрон» вкупе с вакцинацией может стать поворотным моментом, который приведет к окончанию пандемии.

В связи с этим возникает вопрос, стоит ли продолжать борьбу с эпидемией в прежних масштабах.

«Нам нужно подождать еще несколько недель, чтобы сделать окончательные выводы о смертности от «Омикрона», но если наступит консенсус в отношении того, что (Омикрон) менее серьезен, мы должны спросить себя, оправдано ли принятие мер, которые мы приняли бы при гриппе?» – заявил бывший советник правительства Великобритании Роберт Дингуолл из Ноттингемского Трентского университета.

Лондон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»