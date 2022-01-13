Хирург во время операции выжег свои инициалы на донорской печени

Хирург в Британии выжигал свои инициалы на донорских органах во время операции по трансплантации. За это он был исключен из Британской медицинской палаты.

Как сообщает Daily Mail, 57-летний Саймон Брэмхолл подписал орган во время трансплантации в 2013 году. Установить факт удалось после того, как донорская печень у одного из пациентов перестала функционировать.

Хирург, извлекавший из организма отказавшую печень, заметил след от лазера размером около 4 сантиметров и сфотографировал его на мобильный телефон. Во время проводимого расследования трансплантолог признался во всем. Брэмхолл рассказал полиции, что лазером, который используется для остановки кровотечения во время операции, он подписал пришитую печень в теле нового владельца.

Королевский суд в Бирмингеме первоначально наложил на хирурга штраф в размере 10 000 фунтов стерлингов и дисциплинарное взыскание, но он мог продолжать заниматься своей профессией. Однако в порядке дисциплинарного обжалования медицинская палата исключила его из списка врачей.

«Трибунал отвергает объяснение защиты о том, что это была единичная акция по снятию напряженности. Это был поступок, основанный на профессиональной самонадеянности», – заявил трибунал Британской медицинской палаты. На данный момент изветно еще о двух случаях, когда Брэхмолл дописал пересаженные им печени.

Один из пациентов, обладающий «заклейменным» органом, рассказал The Daily Mirror, что чувствует себя изнасилованным.

Лондон, Елена Васильева

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