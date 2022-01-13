Бешеная косуля напала на прохожих

В Варшаве косуля, зараженная бешенством, напала на людей. Болезнь полностью изменила поведение пугливого животного. Ситуация стала настолько серьезной, что власти разослали по столице предупреждения о бешенстве, сообщает «Газета выборча» на своем сайте. Данным издания, ситуацию осложняют противники вакцинации среди владельцев собак и кошек.

По данным газеты, ветеринарная инспекция в регионе уже зафиксировала 111 случаев заболевания бешенством. В последний раз лаборатория подтвердила это во вторник в случае с мертвой лисой, найденной на железнодорожных путях. Среди подтвержденных случаев преобладают лисы, всего их было 95. Однако уже встречались и заражённый барсук , так же агрессивная косуля, которую охотники в итоге усыпили. Ее анализы впоследствии подтвердили бешенство. В связи с этим особые меры, действующие в мегаполисе, распространяются и на окрестности столицы. Эксперты предполагают, что случаи бешенства встречаются гораздо чаще, чем подтвержденные случаи.

Заболевание угрожает и домашним животным. На данный момент подтверждено семь случаев заражения у кошек и пять – у собак. Главная опасность при этом грозит людям. В Польше от бешенства в последние годы умерло два человека – в одном случае способ передачи болезни выяснить не удалось, в другом – хозяина укусила собственная кошка. Но до сих пор не было такой крупной вспышки, как сейчас, предупреждает польское ежедневное издание.

Бешенство у людей – смертельное заболевание. В этой связи князь Мазовецкий, чья должность соответствует губернатору области, издал приказ, налагающий дополнительные обязательства на владельцев собак и кошек. В зоне, пораженной бешенством, в которую также входит часть районов Варшавы, действует запрет на выпускание кошек из домов и запрет на выгул собак, даже на поводке. Также применяется обязательная вакцинация кошек от бешенства. Это обязательство уже применялось к собакам ранее. Владельцам дали 30 дней на выполнение требования, позже им грозит штраф в размере 500 злотых.

Постановление вызвало возмущение у части населения. «Оказывается, противников вакцинации хватает даже среди владельцев домашних животных», – пишет Gazeta Wyborcza. «К сожалению, противники вакцинации среди владельцев домашних животных – это явление, наблюдаемое годами. Люди активно сопротивляются тому, чтобы прививать своих питомцев.

Варшава, Елена Васильева

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