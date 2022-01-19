Ношение маски делает людей более привлекательными

Еще два года назад мало кто мог подумать, что маски и респираторы станут практически ежедневной необходимостью. Однако пандемия изменила устоявшийся порядок, и сегодня маску для лица можно увидеть буквально на каждом углу. Теперь, кажется, что помимо защиты органов дыхания у маски появилось еще одно преимущество. По мнению исследователей Кардиффского университета, маска делает людей более привлекательными.

Еще до начала пандемии маски для лица воспринимались негативно – видя х люди полагали, что ее владелец, вероятно, болен.

«Мы хотели посмотреть, изменилось ли в восприятии маски что-то с тех пор, как СИЗы стали обычным явлением для большинства населения», – рассказал Майкл Льюис с факультета психологии Кардиффского университета.

«Результаты нашего исследования говорят о том, что человеческое лицо сейчас считается наиболее привлекательным в то время, когда его нижняя половина закрыта средство для защиты. Мы можем объяснить это, например, тем, что привыкли к одноразовым маскам на лицах врачей и обслуживающего персонала в домах престарелых. В то время, когда мы чувствуем себя более уязвимыми, ношение маски может показаться обнадеживающим, поэтому мы более позитивно относимся к ее ношению», – сказал Льюис.

Первая часть исследования была проведена в феврале прошлого года, то есть примерно через год после начала пандемии. Сорока трех женщин попросили оценить привлекательность мужчин на нескольких фотографиях по шкале от одного до десяти.

У одних и тех же мужчин было лицо без маске на одном снимке, на другом – надета обычная тканевая маска, на третьем – одноразовая хирургическая маска, а на четвертом – мужчина держал книгу, закрывающую всю нижнюю часть лица.

Синие маски оказались лучше всего

Результаты опроса показывают, что участницы исследования описывали мужчин с маской на лице как более привлекательных. Менее привлекательными они находили тех мужчин, кто был на фото без маски или держал перед лицом книгу. Одноразовые синие маски оказались самыми привлекательными.

«Результаты противоречат информации, которая была у нас до пандемии. Видно, что пандемия изменила, в том числе, и восприятие людей с маской на лице. Это связано с эволюционной психологией. Раньше намек на какую-либо болезнь был большим минусом. «Маски больше не выглядят как намек на болезнь, даже наоборот», – рассказал Майкл Льюис.

По его словам, также возможно, что более высокая привлекательность лиц в масках вызвана акцентом на глаза, взгляд человека.

Кроме того, другие исследования показали, что закрытие одной половины лица повышает привлекательность человека для смотрящего. Его мозг дорисовывает недостающую часть по своему вкусу и улучшает общее впечатление от лица.

Результаты первой части исследования были опубликованы в медицинском журнале Cognitive Research: Principles and Implications.

Вторая часть, в которой мужчины оценивали женщин, еще не опубликована, но, по словам Льюиса, результаты практически идентичны, сообщает The Guardian.

Кардифф, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»