В Германии ежедневно выявляют более 100 тысяч человек с ковидом – во всем виноват новый штамм

В Германии за 24 часа выявлено более 110 000 новых случаев заражения Covid-19. Как сообщил Институт здоровья Роберта Коха,

показатель заболеваемости за одну неделю достиг 584,4 инфицированных на 100 000 человек.

Это рекордное число случаев связано с тем, что вариант Omicron становится преобладающим в Германии – он является причиной более 70% новых инфекций ежедневно. Столкнувшись с ростом заражения, страна ограничила доступ в бары и рестораны. Туда теперь попадают только те, кто получил третью дозу вакцины или имеющие отрицательный результат теста на ковид, а также справку о вакцинации или выздоровлении. Канцлер Олаф Шольц хочет ввести обязательную вакцинацию против Covid-19 в Германии, где 60 миллионов из 83 миллионов жителей полностью вакцинированы, но принятие этой меры откладывается в условиях существующих ограничений. Они вызывают у населения страны большое недовольство. На демонстрации против ковидных мер выходят регулярно сотни и даже тысячи людей, выступающих также и против проекта обязательной вакцинации.

Берлин, Елена Васильева

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