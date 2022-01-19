Умер самый старый мужчина на Земле

Сатурнино Де ла Фуэнте, испанец, который, согласно Книге рекордов Гиннеса, был самым старым человеком на планете, скончался во вторник в возрасте 112 лет. Он пережил пандемию испанского гриппа, начал работать на обувной фабрике в возрасте 13 лет и имел восемь детей, 14 внуков и 22 правнука. Об этом сообщили агенства Reuters и DPA.

Де ла Фуэнте умер в доме своей дочери на северо-западе Испании, в городе Леон, где он также родился в феврале 1909 года. Его похоронят в среду на местном кладбище. Через месяц ему могло исполниться 113 лет.

До конца жизни Де ла Фуэнте обладал относительно хорошим физическим и психическим здоровьем. За свою долгую жизнь он пережил много интересного. Самый худший его жизненный опыт случился в 1937 году, когда в Испании бушевала гражданская война. В то время он уцелел в руинах дома, на который врезался самолет немецкой части «Легион Кондор», воевавшей на стороне мятежных заговорщиков. Их поддержали нацистская Германия и фашистская Италия.

Сатурнино Де ла Фуэнте выучился на сапожника и много лет был владельцем обувной фабрики. Он также был заядлым футбольным фанатом и игроком.

С сентября прошлого года старожил был занесен в Книгу Гиннесса. Он носил титул самого старого человека на планете после смерти пуэрториканца Эмилио Флореса Маркеса.

Мадрид, Елена Васильева

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