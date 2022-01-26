Дания готовится снять все ковид-ограничения, несмотря на рекордный рост заболеваемости

Дания намерена снять все оставшиеся антиковидные ограничения 1 февраля, несмотря на рекордное количество новых случаев заражения коронавирусов из-за распространения «омикрона».

Власти приняли во внимание высокий охват населения вакцинацией, учитывая то, что омикрон-штамм менее опасный, чем предыдущие варианты Covid-19. О планируемой отмене ограничений объявило правительство в письме, обнародованном в среду, 26 января, пишет «Фигаро». Таким образом, власти решили следовать рекомендациям экспертов, предложивших отменить все ограничения к 1 февраля.

Министр здравоохранения Магнус Хойнике сообщил, что с 1 февраля планируется отменить классификацию Covid-19 как болезни, угрожающей обществу. Это де-факто ведет к отмене всех ковид-ограничений, действующих в настоящее время, таких как ношение масок в транспорте или раннее закрытие баров и ресторанов.

Правительство при этом хочет сохранить в течение четырех недель определенные ограничения на въезд на территорию Дании, а именно тесты и/или карантин в зависимости, из какой страны прибыл пассажир.

Накануне в Дании было выявлено 47 708 новых случаев коронавируса – это рекордный показатель с начала пандемии. По оценке минздрава, эпидемия в стране скоро достигнет своего пика.

«У нас есть хороший контроль над показателями госпитализации благодаря тому, что ревакцинацию прошли 3,5 млн датчан, и учитывая, что заболеванием «омикроном» протекает в достаточно мягкой форме», – отметил глава минздрава Дании. Почти 60% из 5,8 млн датчан получили бустерную дозу – на месяц раньше графика, установленного органами здравоохранения.

Число госпитализаций из-за Covid-19 в последние дни продолжает расти и превысило 900 пациентов, но органы здравоохранения считают, что они могут справиться с этим бременем.

Добавим, что отмену антиковидных ограничений должен утвердить парламент Дании, и только тогда они вступят в силу.

Копенгаген, Наталья Петрова

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