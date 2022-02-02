При потеплении еще на 2 градуса все кораллы в мире умрут – исследование

Согласно исследованию, опубликованному во вторник, коралловые рифы, необходимые для выживания полумиллиарда человек, скорее всего, обречены на исчезновение из-за глобального потепления, даже если будут соблюдаться цели Парижского соглашения. При повышении средней температуры на 1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой, самой амбициозной цели Парижского соглашения, более 99% кораллов не смогут оправиться от морских волн жары, которые становятся все более и более частыми, говорится в опубликованном исследовании, которое цитирует «Фигаро». А при потеплении на +2°C их смертность составит 100%, считают исследователи, которые использовали совершенно новое поколение климатических моделей, анализирующих океаны. «Суровая реальность такова, что для коралловых рифов не существует безопасного порога потепления», – говорит ведущий автор исследования Адель Диксон из Университета Лидса. «Даже 1,5°C – слишком большое потепление для экосистем, находящихся на переднем крае потепления», – рассказала эксперт агентству AFP. Парижское соглашение 2015 года направлено на то, чтобы ограничить потепление значительно ниже +2°C, а по возможности +1,5°C.

«Наше исследование показывает, что кораллы по всему миру будут подвергаться еще большему риску из-за изменения климата, чем мы думали », – рассказала Адель Диксон.

После обесцвечивания, связанного с повышением температуры воды, рифам обычно требуется не менее десяти лет для восстановления, если все остальные факторы (например, качество воды) являются «оптимальными» , отмечает Мария Бергер, еще один автор исследования. Но потепление, которое умножает морские тепловые волны, делает это время восстановления невозможным. «По нашим оценкам, при потеплении на +1,5°C более 99% коралловых рифов будут подвергаться невыносимому тепловому стрессу, а при потеплении на +2°C – 100% », – сказала она агентству AFP.

Согласно недавнему исследованию, из-за потепления и загрязнения 14% кораллов исчезли в период с 2009 по 2018 год, превратив подводные пейзажи, полные цвета и жизни, в кладбища обесцвеченных скелетов. За последние 25 лет на Большом Барьерном рифе в Австралии произошло пять крупных обесцвечиваний. А согласно исследованию экспертов Управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), еще не опубликованному, но полученному AFP, Большой Барьерный риф сильно пострадал в ноябре и декабре прошлого года – и тоже из-за потепления. Нанесенный ущерб оценивается как «беспрецедентный», сообщает «Фигаро».

Париж, Елена Васильева

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