Локдауны не помогли во время пандемии коронавируса и очень навредили – исследование

Строгие локдауны во время первой волны пандемии коронавируса весной 2020 года практически никак не повлияли на снижение смертности от COVID-19. Смертность в США и Европе снизилась всего на 0,2 процента. Об этом говорится в исследовании, проведенном университетом Джонса Хопкинса.

«Мы не нашли доказательств того, что изоляция, закрытие школ, закрытие границ и ограничения собраний людей оказали значительное влияние на смертность от коронавируса», – написали в исследовании Стив Ханке, Джонас Херби и Ларс Джонунг.

Исследование показало, что закрытие школ снизило смертность на 0,1%, а закрытие границ – вообще не повлияло ни на что. Более эффективным оказалось введение обязательного ношения масок на рабочем месте. По мнению экспертов, эта мера должна была снизить количество смертей от ковида на 24 процента, а закрытия баров и клубов – на 15 процентов.

Зато локдауны «помогли» снизить экономическую активность, увеличить безработицу, снизить посещаемость школ, спровоцировали политические беспорядки, способствовали увеличению домашнего насилия и подорвали веру людей в демократию, пишут исследователи.

Заявления подтверждаются статистикой. Количество случаев домашнего насилия в США после карантина выросло на 8,1 процента. А в апреле 2020 года уровень безработицы в Соединенных Штатах вырос до 14,8 процента и упал до 3,9 процента он только в декабре прошлого года, что лишь немного выше допандемического уровня.

В Соединенных Штатах в период с мая 2020 года по апрель 2021 года было зарегистрировано 100 306 смертей от передозировки наркотиков, что на 28,5% больше, чем за предыдущий 12-месячный период.

«Там, где были введены локдауны, они привели к огромным экономическим и социальным издержкам, но последствия для здоровья были небольшими или отсутствовали. Политики должны отказаться от этой практики», – написали исследователи.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»