Италия ослабляет ограничения и будет пускать русских туристов, вакцинированных «Спутником V»

Италия начинает ослаблять меры по борьбе с коронавирусом, но только для тех, кто вакцинирован, пишет ежедневная газета Corriere della Sera. С 11 февраля на улице не надо будет надевать маски, открываются дискотеки и ночные клубы. Однако посещать их могут только обладатели «зеленых паспортов», то есть прошедшие вакцинацию. Ослабляются карантинные ограничения для иностранных туристов.

Страна разрешит туристам входить в рестораны и отели, даже если их свидетельство о прививке от Covid-19 или данные о том, что человек перенес ковид, старше шести месяцев. Но в таком случае придется пройти ПЦР-тестирование. Изменение правил для туристов поможет тем, кто был вакцинирован или перенес COVID-19 более полугода назад. Такие же правила будут действовать и для туристов, которые привиты препаратом, не одобренным в ЕС, например, из России или Китая.

Самые строгие ограничения остаются в силе для тех, кто не перенес ковид и не был вакцинирован – им по-прежнему будет ничего нельзя в плане развлечений, баров и т.д.

Итальянское правительство также изменило правила для школ – вакцинированные ученики получат преференции. К примеру, занятия нужно будет переводить в формат дистанционных, когда в классе будет регистрироваться пять и более случаев заражения, но привитые дети в правах поражаться не будут и смогут посещать школу.

Кабмин Италии также принял решение, что ковид-паспорта будут иметь неограниченный срок действия после третьей ревакцинации. Паспорт также будет действовать бессрочно для тех, кто получил две дозы вакцины, а затем переболел Сovid-19.

Правительство Италии хочет постепенно вернуться к нормальному режиму жизни и не заинтересовано в продлении чрезвычайного положения, срок действия которого истекает 31 марта.

Рим, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»