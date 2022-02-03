Макрон предлагает реформировать Шенген

Создать 3 марта руководящий совет Шенгенской зоны с механизмом быстрого реагирования в случае кризисных ситуаций на внешних границах ЕС – с таким предложением выступил президент Франции, сообщает «Евроньюс».

По итогам неформальной встречи европейских министров внутренних дел в северном французском городе Туркуэн, Эммануэль Макрон предложил им обсудить инициативу в четверг и пятницу в Лилле.

«Шенгенская зона создавалась в эпоху, которая сильно отличалась от сегодняшней: до возобновления террористической деятельности на территории Евросоюза, до миграционного потока как следствия кризиса в Ливии и других кризисов с 2015 года и до – как мы видели за последние месяцы – превращения иммиграции в средство ведения гибридной войны», – считает Эммануэль Макрон.

По мнению французского президента, новая структура Шенгенской зоны должна будет проводить регулярные встречи во главе со специально назначенным координатором. Первая состоится 3 марта.

Идею уже поддержала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая сама в середине декабря предложила реформировать Шенгенскую зону с целью усилить безопасность европейских границ.

По оценкам Frontex, 39 миллионов человек въехали в Евросоюз, не став объектом проверки информационной системы Шенгенской зоны.

Париж, Елена Васильева

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