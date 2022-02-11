Через Чехию пройдет крупный американский военный конвой

Министерство обороны Чешской республики в пятницу, 11 февраля, сообщило, что военный конвой армии США численностью до 1500 солдат и 700 единиц техники пройдет через территорию Чехии в Словакию с 15 по 26 февраля.

Чешское военное ведомство сообщает также, что переброска американских войск планируется в рамках учений Saber Strike 2022, которые являются частью международных учений Defender Europe 2022.

«До 1500 военнослужащих с 700 единицами колесной техники будут двигаться в семи колоннах. Американские войска будут перемещаться по ночам, чтобы не мешать дорожному движению», – рассказали в чешском военном ведомстве.

Учения Saber Strike, одобренные правительством прошлой осенью, будут включать в себя учения с участием других американских подразделений на военном полигоне Градиште, сообщает издание Novinky со ссылкой на минобороны Чехии.

Прага, Иван Бабурин

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