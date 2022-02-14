Австрия может отказаться от обязательной вакцинации от ковида

Канцлер Австрии Карл Нехаммер не исключил, что его страна откажется от вступившей в силу в этом месяце обязательной вакцинации от коронавируса. Он ответил на нарастающие голоса политиков и экспертов, которые не считают данную меру необходимой. В интервью газете Krone Нехаммер сказал, что если эксперты правительственной комиссии по пандемии скажут, что вакцинация является хорошим инструментом, обязательство будет «сохранено». Но если они предложат правительству внести предложение об отмене закона об обязательной вакцинации, это произойдет, заверила канцлер.

В то же время Нехаммер подтвердил, что запланированная лотерея для вакцинированных с призами запускаться не будет. Необходимости для популяризации данной меры на данный момент нет.

В выходные в Австрии сняли дополнительные ограничения из-за пандемии. Например, при входе в магазины, торгующие товарами второстепенной важности, людям больше не нужно доказывать, что они вакцинированы от COVID-19 или недавно переболели. Все, что нужно – респиратор FFP2 на лице.

Вена, Елена Васильева

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