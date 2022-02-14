В Париже на Северном вокзале мужчина угрожал полицейским ножом и был застрелен

Вооруженный ножом мужчина на вокзале Gare du Nord в Париже в понедельник утром угрожал полицейским. Они стреляли в него и убили. Министр транспорта Жан-Батист Джеббари сообщил RMC, что полицейские получили лишь незначительные травмы, и пока нет никаких признаков того, что это был террористический акт.

По словам министра, нападавший уже был известен сотрудникам полиции, он часто пользовался данным железнодорожным вокзалом.

Нож нападавшего был длиной около 30 сантиметров, на нем была размещена надпись оскорбительного характера в адрес полицейских. Полиция приняла жесткие меры, опасаясь, что мужчина может подвергнуть опасности пассажиров на оживленном вокзале, откуда отправляются экспрессы на север Франции и в заграницу.

«Вооруженный ножом мужчина угрожал полицейскому патрулю в регионе Иль-де-Франс в понедельник утром. Полиция применила табельное оружие, чтобы не подвергать опасности себя и своих пассажиров», – написал в Twitter министр внутренних дел Джеральд Дарманин.

Полиция произвела в мужчину пять выстрелов. Позже на место прибыли другие подразделения.

«Мы сразу поняли, что произошло, когда люди в панике побежали», – цитирует Le Parisien слова очевидца.

В связи с инцидентом было ограничено движение в зоне отправления поездов дальнего следования на Северном вокзале. По сообщению BFM TV, несколько поездов были задержаны, в частности, поезда Eurostar в Бельгию и Великобританию.

Париж, Елена Васильева

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