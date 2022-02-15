Польша отчиталась о самой высокой инфляции за двадцать лет

Инфляция в Польше выросла до 9,2 процента в январе, самого высокого уровня за более чем 20 лет. Об этом сообщило Польское статистическое управление. Ведомство также сообщило, что валовой внутренний продукт (ВВП) в четвертом квартале, по предварительным данным, замедлил рост до 1,7 процента по сравнению с 2,3 процента в третьем квартале.

В месячном сравнении потребительские цены выросли на 1,9 процента. Это означает дальнейшее ускорение темпов по сравнению с декабрем, когда цены на потребительские товары и услуги выросли на 0,9 процента. Уровень инфляции в декабре составил 8,6 процента.

По данным агентства PAP, экономисты ожидали, что уровень инфляции в январе вырастет до 9,3 процента. Они ожидали роста на 1,9% в месячном исчислении.

Польша является членом Вышеградской группы (V4), в которую также входят Чехия, Словакия и Венгрия. Уровень инфляции в Чешской Республике в январе вырос до 9,9 процента и стал самым высоким с июля 1998 года. В Венгрии инфляция достигла 7,9 процента, самого высокого уровня почти за 15 лет, а в Словакии она выросла до 8,4 процента и была самой высокой с лета 2004 года.

По данным статистики, годовой рост польской экономики в четвертом квартале составил 7,3 процента. Это больше, чем ожидали аналитики, при ускорении с 5,3 процента в третьем квартале.

Варшава, Елена Васильева

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