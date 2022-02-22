Санкции США больно ударят по Европе

Санкции, которые США планируют ввести против России в связи с событиями вокруг Украины, очень больно ударят по Европе. Об этом в интервью ТАСС заявил французский историк и писатель Дмитрий де Кошко, комментируя заявление президента России Владимира Путина о признании суверенитета Донецкой и Луганской республик.

Французский историк считает, что «в свете новой ситуации США попытаются использовать признание Россией независимости двух самопровозглашенных республик в качестве предлога для закрытия газопровода «Северный поток-2»», – заявил де Кошко.

«Европа в конечном итоге должна будет платить больше за энергию, и США выиграют от этого. Они смогут еще больше разграбить Старый Свет с помощью европейских олигархов и ЕС», – считает историк. По его словам, к такому будущему Западную Европу уже подготовили, отказавшись от долгосрочных договоренностей с «Газпромом» под предлогом либерализации.

Де Кошко заявил, что «американские санкции могут осложнить функционирование европейского бизнеса». «Также пострадают обмены с культурными и общественными организациями», – сказал он. По его мнению, «Америка заставит нас покупать ее оружие под предлогом российской угрозы», – заключил он.

Париж, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»