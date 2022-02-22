ЕС во вторник примет решение о первых санкциях против России

Во вторник Европейский Союз примет решение о первых санкциях против России после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Как сообщает «Фигаро», на открытии в Париже форума ЕС по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе дипломат указал, что созвал «чрезвычайный совет по иностранным делам, который Франция организует здесь, в Париже, после встречи». «Сегодня днем ​​Совет собирается принять решение о санкциях, которые мы собираемся принять (….) мы должны действовать быстро, то есть принимать решение сегодня днем, здесь, в Париже», – уточнил Боррель, предположив, что эти санкции будут приняты «единогласно», сообщает «Фигаро».

Париж, Елена Васильева

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