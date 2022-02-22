Лондон объявит экономические санкции, «которые очень сильно ударят по России»

Соединенное Королевство озвучит во вторник «первую серию» экономических санкций, которые «очень сильно ударят по России» после признания независимости ДНР и ЛНР. Вторая серия санкций последует в случае вторжения на Украину, сообщил сегодня Борис Джонсон.

После встречи на Даунинг-стрит премьер-министр Великобритании указал, что в течение дня в парламент будут представлены санкции, нацеленные не только на конкретные организации, но и на «клчевые интересы России». «Они очень сильно ударят по России, и мы сделаем гораздо больше, если произойдет вторжение», – добавил он.

«Я хотел бы подчеркнуть, что это только первый раунд британских экономических санкций против России, потому что я боюсь, что от России следует ожидать более иррационального поведения», – заявил он. Джонсон, находящийся в своей стане в целой череде внутренних скандалов, считает, что президент России Владимир Путин «полон решимости возглавить полномасштабное вторжение в Украину» после признания независимости ДНР и ЛНР.

Он заверил, что в случае «полномасштабного вторжения» и штурма столицы Киева, «который (Владимир Путин) вроде бы и предлагает», «ни у кого не должно быть сомнений в том, что ему абсолютно необходимо, чтобы эта акция, завоевание еще одной европейской страны не удается, и Путин терпит неудачу».

Лондон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»