Зеленский дозвониться в Кремль не смог и попросил Макрона поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в четверг телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который он назвал «откровенным, прямым и быстрым» . Глава Франции вернулся к диалогу с Путиным после пресс-конференции по итогам внеочередного заседания Совета Европы в Брюсселе, которое состоялось в четверг вечером, сообщает «Фигаро». Он пояснил, что сделал это по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, который хотел поговорить с Владимиром Путиным, но не смог с ним связаться. «Это не дало никакого эффекта, поскольку президент России выбрал войну», – резюмировал он. Эммануэль Макрон, однако, считает полезным «оставить открытым путь» для диалога с Москвой, осуждая при этом «двуличие» своего российского коллеги. «Я считаю своим долгом (...) осуждая, вводя санкции, продолжать переговоры, оставить этот путь открытым, чтобы в тот день, когда условия будут выполнены, мы могли добиться прекращения боевых действий», – сказал Макрон.

Незадолго до того, как Россия начала военную операцию на Украине, «мы еще обсуждали детали реализации Минских соглашений. Так что да, это было двуличие, это был преднамеренный, сознательный выбор президента Путина начать войну, когда мы еще могли вести мирные переговоры», – разразился критикой Эммануэль Макрон. «Мы должны сделать все выводы из того, что президент Путин решил заикаться о европейской истории и вернуть нас к логике империи и конфронтации, к попранию всех принципов, лежащих в основе международного права» , – продолжил Эммануэль Макрон.

Франция также обязалась оказать Украине экономическую помощь в размере 300 млн евро (из европейского пакета в 1,2 млрд евро). Кроме того, «мы готовы и дальше поставлять населению военную и вспомогательную технику, о чем мне удалось сообщить президенту (украинскому Владимиру) Зеленскому» , – добавил Эммануэль Макрон. Отвечая на вопрос журналиста о приеме украинских беженцев, Макрон заверил, что Франция будет «со своей стороны» , «согласованно, ответственно и солидарно» действовать со своими европейскими партнерами. Пока о своей готовности принять беженцев с Украины заявили приграничные государства. Например, лагеря для украинцев приготовила Польша.

Париж, Елена Васильева

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