Глава французской дипломатии считает, что Украину хотят «стереть с карты государств»

Президент России Владимир Путин хочет убрать Украину с «карты государств», заявил глава французской дипломатии в пятницу, 25 февраля. Жан-Ив Ле Дриан также считает, что из-за военной операции России на территории Украины президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас угрожает опасность, сообщает «Фигаро».
«Война тотальная. Президент Путин выбрал (..) убрать Украину с карты государств», – заявил Жан-Ив Ле Дриан в эфире радио France Inter. «Безопасность президента Зеленского является центральным элементом происходящего (..) Мы в состоянии помочь ему в случае необходимости», – добавил он.
Ранее Британия сообщала, что готова предоставить Зеленскому и его родне убежище на территории своей страны.
Париж, Елена Васильева
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