Меланшон: «Я всегда говорил, что если мы будем угрожать России, она перейдет границы»

Французский политик Жан-Люк Меланшон заявил в пятницу, что всегда предупреждал Запад о том, что не стоило угрожать России.

В интервью franceinfo он сообщил, что в течение нескольких лет он был «единственным, кто говорил, что если вы угрожаете России, она перейдет границы». «Я – единственный, кто с 2014 года, говорит: если вы попытаетесь поставить НАТО на границе России, у вас будет крупный инцидент, лучше хорошо подумайте», – отметил Меланшон, которого цитирует «Фигаро».

Он настаивает: «Думаю, я не ошибся. Я всегда говорил одно и то же: мы не пересекаем границы, если вы угрожаете России, она перейдет границы. Теперь, когда она пересекла границу, они (страны Запада, – прим. ред.) такого не ожидали, и это я отвечаю? Я нахожу это экстраординарным». На вопрос об отправке оружия в Украину, которое анонсировали французские политики, в частности президент Макрон, Жан-Люк Меланшон ответил: «Никогда не поздно совершать глупости… Считаете ли вы, что Франция в состоянии противостоять России, когда на земле война проиграна?».

Жан-Люк Меланшон – французский государственный и политический деятель левого толка, журналист. Министр-делегат профессионального образования Франции в социалистическом правительстве Лионеля Жоспена с 2000 по 2002 год. Член Сената Франции от департамента Эсон. Депутат Европейского парламента с 2009 года дo 2017 года. Один из создателей и председателей «Левой партии». С 2017 года – депутат Национального собрания Франции от партии «Непокорённая Франция» (данные приведены по Википедии).

Париж, Елена Васильева

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