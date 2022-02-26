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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Суббота, 26 февраля 2022, 20:46 мск

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Германия одобрила поставки немецкой бронетехники и вооружения на Украину

Правительство Германии разрешило Нидерландам поставить Украине 400 базук немецкого производства, – сообщает агентство DPA.

В сообщении говорится: «По данным федерального министерства экономики и охраны климата, в субботу также одобрен экспорт 14 бронеавтомобилей со специальной защитой для Украины».

Сообщается, что автомобили использовались для личной защиты, а также, возможно, в целях эвакуации.

DPA сообщает: «Они (бронеавтомобили) должны быть переданы украинским властям. Кроме того, через Польшу в Украину будет доставлено до 10 тысяч тонн топлива. Дополнительные службы поддержки в настоящее время изучаются».

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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