Евросоюз решил поставлять вооружение Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель в субботу, 26 февраля, заявил, что Евросоюз облегчит процесс поставки военной помощи Украине, – сообщает РИА Новости.

В своем Twitter Мишель написал: «Оборона ЕС в действии в рамках поддержки Украине. Облегчим доставку военной помощи из ЕС на Украину. Демократическая Украина победит».

Следует отметить, что ранее сегодня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что внеочередной совет министров иностранных дел стран ЕС по Украине запланирован на вечер воскресенья, 27 февраля. По его словам, там будут обсуждаться дальнейшие меры в поддержку Украины. Сообщается, что в числе прочего глава евродипломатии предложит пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»