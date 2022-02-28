Фон дер Ляйен хочет видеть Украину в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в воскресенье, 27 февраля, в интервью Euronews, что хочет, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу. «Они одни из нас», – заверила она.

Двадцать семь стран-членов ЕС приняли решение поставить Украине оружия на 450 миллионов евро. Это первый случай, когда Союз принял такое решение в отношении страны, находящейся в состоянии войны. Брюссель предложит странам использовать линию экстренного финансирования из ЕС «для обеспечения украинских сил летальным оружием, а также горючим, средствами защиты и медикаментами», – уточнил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время совместная пресс-конференция с Урсулой фон дер Ляйен.

Париж, Елена Васильева

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