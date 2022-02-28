Sberbank Europe обанкротится – Европейский центральный банк

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил рано утром в понедельник, что Sberbank Europe AG, дочерняя компания, в которой российский банк Сбербанк имеет контрольный пакет акций, может обанкротиться вместе со своими филиалами в Хорватии и Словении. Тот же самый процесс может коснуться и чешского отделения Sberbank CZ, сообщает издание novinky.cz.

«Sberbank Europe AG и его филиалы переживают большой отток депозитов из-за геополитической напряженности», – говорится в заявлении ЕЦБ. – Это ухудшило его ликвидность».

По мнению Европейского центрального банка, у австрийского Sberbank Europe AG нет шансов спастись. «Нет доступных мер, дающих реальный шанс восстановить позиции на уровне группы или в каждой из ее дочерних компаний».

«Интерфакс» заявил, что Сбербанк не будет помогать своей чешской «дочке» с ликвидностью.

В воскресенье Sberbank CZ сообщил чешским СМИ, что он не откроет свои отделения и в понедельник: «Отделения банка, которые были закрыты по соображениям безопасности в пятницу, 25 февраля, не будут открыты в понедельник, операции с картами и интернет-банкинг будут недоступны».

По закону вклады клиентов банков, в том числе Сбербанка, застрахованы на сумму до 100 000 евро.

Основным акционером Sberbank CZ является расположенный в Вене Sberbank Europe, дочерняя компания крупнейшего российского банка Sberbank Russia. Кроме того, его 50-процентным владельцем с одним правом голоса является Министерство финансов Российской Федерации. Остальные принадлежат инвесторам, банк котируется на бирже.

Sberbank Europe AG имеет филиалы в основном на Балканах, а также в Германии.

Прага, Елена Васильева

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